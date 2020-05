Rodrigo se remémore son but contre le Barça en finale de Coupe du Roi

L'attaquant du FC Valence Rodrigo Moreno s'est remémoré son but marqué contre le Barça, la veille de l'anniversaire de la victoire de Valence en Coupe du Roi, affirmant que le but était "inoubliable", le meilleur a été la célébration d'après postérieure.

"En plus, c'est le premier but que j'ai dédié à ma fille. Un superbe passe dans l'espace pour Soler, je ne sais pas ce qu'il avait ce jour-là, il a toujours le turbo, mais ce jour-là il avait l'extra turbo... et après la finition, il me la dépose sur la tête... Il la met très tendue, c'était la seule façon que le ballon passe entre Piqué et Cillessen", a déclaré l'attaquant au média du club.

"Le meilleur, je suis sûr que pour tous les autres, ç'a été la fête dans le star, avec nos supporters derrière le but, on chantait tous dans le micro. La fête à Valence : notre arrivée à l'aéroport, le trajet jusqu'au stade avec tout le monde sur les balcons, la rue remplie de gens...", a-t-il ajouté.