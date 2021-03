Rodrygo, content de retrouver "de la confiance et du rythme"

Rodrygo Goes, l'attaquant brésilien du Real Madrid, a reconnu que les madrilènes avaient beaucoup souffert pour remporter la victoire 2-1 dans les arrêts de jeu contre Elche.

"Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons obtenu les trois points, ce qui est le plus important. Nous nous sommes battus jusqu'au bout, comme Madrid doit le faire à chaque match", a-t-il déclaré sur 'Real Madrid TV'.

"C'était très difficile. Ils étaient regroupés derrière. Le but d'Elche nous a un peu compliqué la tâche, mais nous nous sommes battus jusqu'au bout et nous avons allié patience et rythme, ce que l'entraîneur nous demande à chaque match. Nous avons un peu changé notre système. Nous sommes revenus au 4-3-3. Nous sommes plus habitués à jouer comme ça et nous avons réussi à gagner le match", a-t-il ajouté.

Rodrygo a joué la dernière demi-heure du match et a fait bonne impression. Sa passe décisive de la poitrine pour le deuxième but du français Karim Benzema a été décisive. Interrogé à ce sujet, il a déclaré : "C'était un peu inhabituel, mais efficace. Je pense que petit à petit, je gagne en confiance et en rythme, je travaille très dur à l'entraînement pour retrouver la forme".

"Cela nous donne beaucoup de confiance pour tous les matchs qu'il nous reste. Maintenant, nous pensons surtout à la Ligue des champions. Cela nous donne confiance pour continuer à nous battre jusqu'au bout car il nous reste beaucoup de matchs avant la fin de championnat", a-t-il ajouté.