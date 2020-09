Rodrygo et Lunin inscrits au Castilla

Le Real Madrid a bien l'intention de continuer son opération dégraissage, après les départs de James (Everton), Hakimi (Inter), Ceballos (Arsenal), Kubo (Villarreal), Reinier (Dortmund) et Vallejo (Grenade), les Merengues voudraient désormais se séparer de Gareth Bala, Mayoral, Mariano et Reguilón. Car actuellement l'équipe madrilène est 'overbooking', comptant 27 joueurs dans son effectif. Une situation qui a obligé la formation de la capitale à inscrire Rodrygo et Lunin au Real Madrid Castilla, selon 'AS'.

Comme indique le quotidien, cela n'empêchera pas les deux joueurs de jouer avec la première équipe.