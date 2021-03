Rodrygo, la fake news qui a trompÃ© tout le monde

Mardi matin, le compte Twitter et le site web du Real Madrid ont annoncé que leur jeune attaquant brésilien Rodrygo avait été ajouté à la liste des blessés. La communication du club n'a pas trop dévoilé sur le sujet et pour cause, c'était l'oeuvre d'un pirate informatique.

"Suite à des tests effectués sur notre joueur Rodrygo par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure musculaire à la cuisse droite", pouvait-on lire sur un tweet totu ce qu'il y a de plus officiel par le Real Madrid, qui a été effacé après la découverte de la supercherie.

​La nouvelle s'est rapidement répandue avant que le club ne supprime l'article de son site Web (environ 30 minutes après sa publication) avec la conviction qu'il s'agissait du travail d'un hacker.

Une fake news qui a rapidement été niée par les journalistes espagnols, qui ont assuré que Rodrygo allait bien et qu'il serait présenté pour le choc de huitièmes de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta ce mardi soir.