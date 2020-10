Rodrygo raconte comment Zidane a changé sa façon de jouer au football

Sa carrière encore courte au Real Madrid connaît des hauts et des bas, mais Rodrygo ne cesse de grandir et il le ressent lui-même. Il a joué face à la Bolivie ce week-end et affrontera le Pérou mardi soir à Lima.

Après le match contre la Bolivie, Rodrygo s'est exprimé devant la presse. Et l'un des sujets de son intervention fut sa relation avec Zinedine Zidane et la façon dont le coach français l'influence.

"Je pense que travailler avec lui à Madrid me permet de jouer plus facilement sur le côté. Quand j'ai réalisé que j'aurais plus de possibilités en apprenant à jouer sur les deux côtés, cela a été très important pour moi. Au Real Madrid, j'ai commencé à jouer davantage sur le côté droit. Ce fut un processus d'adaptation, mais cela me donne des options non seulement en club, mais aussi en équipe nationale. C'est bon pour moi", a expliqué Rodrygo.

"Je suis un garçon qui écoute beaucoup ce que disent les plus âgées. Cette année, je pense que j'ai beaucoup mûri dans tous les domaines de ma vie. Je suis très heureux que plusieurs personnes m'aient aidé", a-t-il poursuivi.

Ensuite, le Brésilien a rejeté les comparaisons avec deux illustres joueurs qui sont issues de la même académie que lui : "Depuis le début de ma carrière à Santos, j'ai été comparé à Neymar et Robinho. J'ai toujours voulu être Rodrygo, faire ma propre histoire.

"Ils ont déjà les leurs. Je ne fais que commencer. Il n'y a qu'un seul Neymar. Il n'y a qu'un seul Robinho. J'ai toujours essayé d'enlever ce poids et d'essayer d'être Rodrygo", a-t-il conclu.