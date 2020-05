Rolando fait l'éloge de Boubacar Kamara

Cette campagne, fut sans doute, l'une des meilleures saisons de l'OM depuis six ans. L'équipe dirigée par André Villas-Boas a terminé la saison à la deuxième place, se qualifiant ainsi pour la Ligue des Champions, six ans après.

Un joueur a brillé plus que les autres cette saison : Boubacar Kamara, en effet, s'il y en a un à sortir du lot, c'est bien lui. Le jeune de 20 ans a beaucoup progressé au cours de cette saison, beaucoup se sont montrés surpris, mais d'autres, comme Rolando son ancien coéquipier, n'est pas surpris par ses qualités.

"Ce gamin est un phénomène. Quand il a commencé à s’entraîner avec nous, il avait 15 ans. Et dès le premier jour, j’ai dit: 'Non mais ce petit, là, va être un grand joueur.' Il est le genre de défenseur central que j’aime. Il est bourré de qualités et, surtout, il travaille, il écoute. Il est hors norme. Je lui ai déjà dit: 'Dans quelques années, tu m’inviteras pour aller voir tes matches en équipe de France et je pourrai dire que j’ai joué avec toi quand tu avais 15 ans.' J’en suis sûr et certain. Il est très bon, en plus d’être une bonne personne. C’est mon petit", a-t-il confié dans un entretien à 'RMC Sport'.