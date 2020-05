Rolland Courbis attaque les fumigènes

Selon Rolland Courbis, les fumigènes n'ont pas leur place aux abords de la pelouse.

"Qu'ils soient autorisés ? J'ai cru à une blague, mais ce n'en est pas une. On est dans une période où santé est le mot le plus prononcé, on a des stades à huis clos et on parle de fumigènes."

"Avez-vous déjà respiré de la fumée ? ", s'est-il interrogé.

Le coach français a ajouté: "Selon l'architecture du stade, la fumée du fumigène n'arrive pas à sortir. Pour les deux équipes, cela coupe totalement le rythme du match et ça dure parfois plus de dix minutes."

Récemment, deux députés ont appelé à une doctrine plus souple vis-à-vis des supporters et des groupes ultras, dans un rapport examiné au Parlement.