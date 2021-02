Roman Burki absent pour au moins 10 jours

Le Borussia Dortmund avait déjà dû faire sans son gardien de but titulaire Roman Burki ce week-end contre Augsbourg, qui avait été remplacé par son compatriote Marwin Hitz.

Le gardien titulaire du BVB s'est blessé à l'épaule lors d'un entraînement la semaine dernière, et le club allemand sera privé de son gardien pour quelques jours encore.

Ce lundi, Dortmund a confirmé que le joueur était toujours blessé, et qu'il serait absent des terrains pour une durée de 10 à 14 jours supplémentaires.

Roman #Bürki fällt vorerst aus @RBuerki1, der sich in der vergangenen Woche während einer Trainingseinheit an der Schulter verletzt hatte, wird dem #BVB in den kommenden zehn bis 14 Tagen nicht zur Verfügung stehen.



Zur Meldung https://t.co/bGMpT2jeMl