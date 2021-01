Romelu Lukaku élu meilleur joueur belge évoluant à l'étranger

Un prix mérité. Romelu Lukaku surfe sur la vague du succès depuis son arrivée à l'Inter. Avec une année 2020 où il a inscrit 35 buts, le belge montre qu'il est l'un des meilleurs attaquants du monde.

Ce mercredi, Lukaku a obtenu le prix du meilleur joueur belge évoluant à l'étranger. Devant Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Le titre du meilleur joueur belge de l'histoire a été attribué au madrilène.

I want to thank God for putting me in this position. Thank you to my teammates at @Inter and at the @BelRedDevils you guys put me in great positions every time! Thank you to both coaching staffs for making me better.



Best belgian player abroad pic.twitter.com/0mxnXfKNRO