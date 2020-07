Ronald Araujo se blesse avec le Barça B

C'est probablement la raison pour laquelle Quique Setién n'a pas voulu que Riqui Puig et Ansu Fati participent aux barrages de montée en seconde division avec la réserve du Barça.

Ronald Araujo, qui a participé à la finale contre Sabadell, s'est blessé et est sorti lors de la rencontre de ce dimanche soir, provoquant une inquiétude pour Setién.

Car pour le moment, en attendant le retour de la semaine de "vacances" de ses joueurs, Quique Setién ne dispose que d'un seul défenseur central disponible : Gérard Piqué.

À douze jours de la Ligue des champions et du match contre Naples, Samuel Umtiti et Clément Lenglet sont toujours incertains, et Araujo vient tout juste de se blesser.

Si tout va bien, Setién devrait pouvoir récupérer Lenglet, mais il s'agit bien là d'un nouveau problème pour l'entraîneur du Barça.