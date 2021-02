Ronald Koeman compte sur Samuel Umtiti

Profitant de la méforme de son compatriote Clément Lenglet et de la longue absence de Gerard Piqué, Samuel Umtiti semble revivre au Barça ces dernières semaines. Au point de faire partie des plans de son entraîneur Ronald Koeman.

"Samuel a beaucoup amélioré son apparence physique. Il doit bien récupérer et reprendre le rythme des matchs. Je le vois bien. Il s'est entraîné sans problème et il est disponible pour jouer. Nous devrons prendre la décision et il est bien d'avoir de la compétition à ces positions de l'équipe où plusieurs joueurs peuvent prétendre", a déclaré le coach blaugrana en conférence de presse ce mardi.