Ronald Koeman croit toujours en Antoine Griezmann

Le FC Barcelone affronte Grenade ce samedi en Andalousie, et Antoine Griezmann sera certainement de la partie malgré ses performances encore trop discrètes lors des dernières semaines.

S'il a vécu une meilleure période pendant l'automne, le champion du monde est de nouveau muet face aux buts. 3 buts pour 3 passes décisives cette saison, c'est encore trop peu pour le 'Principito', qui a habitué le public de Liga a bien mieux.

En revanche, son entraîneur l'a félicité en conférence de presse pour sa performance contre l'Athletic Bilbao, lui qui a délivré une passe décisive pour Leo Messi à San Mamés pendant la semaine.

"Tout joueur a besoin de confiance et cela commence par la confiance en soi. Je peux lui parler, mais la clé ce sont les joueurs qui l'ont. Antoine travaille tout le temps et l'autre jour, il a récupéré beaucoup de ballons et a donné une passe décisive à Léo. Maintenant, c'est à son tour de marquer des points pour retrouver confiance en lui", a déclaré Ronald Koeman devant les médias.