Ronald Koeman évoque le mercato

L'ancien sélectionneur des Oranje, Ronald Koeman, désormais entraîneur du FC Barcelone, a débarqué au FC Barcelone au moment où Lionel Messi avait l'intention de quitter le navire. Malgré cette crise et seulement quelques renforts, l'ancien joueur du Barça s'est montré content de sa formation et s'est exprimé sur le marché des transferts.

"Je suis content de l'équipe que nous avons. Nous avons essayé de l'améliorer, dans certaines choses nous avons réussi et dans d'autres pas, mais cela fait aussi partie de la situation financière du club. Il faut l'accepter et travailler", a-t-il déclaré sur 'BarçaTV'. "Pjanić est arrivé plus tard. Petit à petit il prendra le ton physiquement. Il a beaucoup de qualités en tant que joueur" avant de poursuivre "J'ai vu Dest très à l'aise les 20 minutes qu'il a eues contre Séville."

Un enthousiasme que le coach néerlandais devra garder tout au long de la saison.