Ronald Koeman pousse un coup de gueule

Ce dimanche, le FC Barcelone se rend à Elche, pour le compte de la 20e journée de Liga. Ronald Koeman, entraîneur du Barça, reste sous pression avec l'équipe catalane qui pointe à la troisième place, à 10 points du leader l'Atlético.

"Le calendrier est très serré et nous avons sept matchs à l'extérieur, avec des allers-retours… j'ai besoin de joueurs motivés. Il sera important de récupérer des joueurs et d'avoir la chance de ne plus avoir de blessures", a analysé le technicien en conférence de presse, ce samedi.

"Nous avons eu 12 pénalties et nous en avons raté 7, c’est beaucoup trop. Tout le monde peut échouer, mais c'est trop. Messi est le buteur, mais s'il n'est pas là, nous avons besoin d'un autre joueur de qualité pour marquer. Nous nous sommes entraînés et c'est ainsi que nous pouvons nous améliorer. Il est important d'accepter et de s'améliorer."

Un journaliste a demandé concernant Luis Suárez. Si l'attaquant uruguayen manquait dans l'effectif: "Je n'aime pas répondre à ça. Vous me demandez ça parce qu'il a marqué récemment. C'est un grand joueur, je lui souhaite bonne chance, mais la décision est prise. Il a marqué un penalty, qu'il faut voir s'il s'agissait d'un penalty..." a répondu Koeman, lançant une pique au passage sur la validité du pénalty obtenu par le Colchonero.

Ronald Koeman n'est pas satisfait de la performance de son équipe mais ne semble pas craindre une mauvaise passe : "Je ne mentirai pas, je dis ce que je vois. L'attitude de l'équipe était de 10 sur 10. Si vous êtes un joueur de Barcelone, vous devez savoir vivre avec l'exigence. Je les critique avec respect, je veux les aider mais avec tout le respect que je vous dois, si nous jouons contre Cornellà et que nous ne pouvons pas gagner en 90 minutes, je dois dire ce que je vois ou alors, il faut un autre coach."