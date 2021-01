Ronald Koeman prend la défense de Leo Messi

Éliminé par l'Athletic Bilbao en finale après prolongations, le FC Barcelone a manqué l'occasion de remettre la main sur un trophée. Ronald Koeman a analysé le match après le coup de sifflet final.

"Nous sommes tristes et déçus parce que nous voulions gagner la finale. Mais je continue de croire que nous sommes sur la bonne voie et que nous nous améliorons", a confié Koeman après la défaite contre l'Athletic Bilbao.

Ronald Koeman a analysé les points faibles de son équipe : "Nous devons nous améliorer défensivement. (...) Je donne le maximum. Je ne fais pas mal les choses aujourd'hui, de la même manière que je ne suis pas le meilleur quand nous gagnons. Cette défaite est très dure."

"Ce que je pense de l'arbitrage ? Il vaut mieux que je ne parle pas des arbitres pour ne pas me répéter, car je n’aime pas faire ça. Que s'est-il passé lors de cette faute ? C'est aussi la qualité de l'adversaire et le fait d'avoir des gens qui sont très bien au-dessus. C'est toujours difficile pour nous, nous manquons de hauteur dans ce type d'actions (…) Je ne sais pas combien de fautes ils ont commises contre lui. Il essaie de dribbler et ne peut pas", a lâché l'entraîneur du FC Barcelone après la rencontre.