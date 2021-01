Ronald Koeman tombe sous le charme de Dembélé

Malgré une blessure musculaire qui l'a éloigné des terrains pendant quelques semaines en décembre, Ousmane Dembélé n'a pas perdu sa confiance en lui pour son retour.

Le champion du monde français a convaincu Ronald Koeman en quelques mois et a offert une belle performance contre l'Athletic Bilbao en milieu de semaine avec le FC Barcelone.

L'ailier français est heureux, et son entraîneur aussi. En conférence de presse, l'entraîneur néerlandais n'a pas caché sa joie et a encensé Ousmane Dembélé.

"Le plus important, c'est le physique. Nous savons qu'il est fragile depuis plusieurs années et qu'il n'a pas eu de chance avec les blessures. C'est compliqué parce que vous n'avez pas de séances d'entraînement et de matchs. Nous savons que vous avez beaucoup de niveau, mais l'important est d'être bien physiquement", a confié Ronald Koeman.

"J'espère qu'il continuera. Il va bien, il est confiant et il est heureux. Je l'apprécie beaucoup. Il a de réelles qualités d'attaquant. Fort dans le 1 contre 1, et il peut jouer sur les deux flancs. J'espère qu'il va continuer à son niveau et que sa condition physique va lui permettre d'enchaîner", a-t-il ajouté. De quoi donner envie à Dembélé de poursuivre sur cette voie.