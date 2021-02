Ronald Koeman vient au secours de Clément Lenglet

Clément Lenglet n'a pas vécu un bon week-end. Après avoir concédé un penalty dans les dernières minutes du match du Barça contre Cadix dimanche, le Barça a perdu des points dans la course au titre, et le défenseur français a été pointé du doigt.

Une erreur pour laquelle il s'est senti coupable, à tel point que le joueur a été filmé avec les larmes aux yeux dans sa voiture à la sortie du Camp Nou après la rencontre. En conférence de presse mardi, Ronald Koeman a tenu à prendre la défense de son joueur.

"J'ai parlé avec Lenglet ce matin. C'est un joueur très sérieux et un bon professionnel qui a pris la faute de manière très personnelle. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas qu'un joueur qui est coupable quand on perd des points, il y a d'autres choses", a assuré Ronald Koeman sur la performance de Clément Lenglet contre Cadix.

"Évidemment, il y a une action sur laquelle il aurait pu mieux faire, et d'autres erreurs de la défense qui ont coûté des points. Nous faisons aussi des erreurs en attaque. Avec un score de 2-0, une action dans les dernières minutes n'aurait pas été si décisive et n'aurait pas coûté de points. Il faut analyser mais il ne faut pas considérer que tout est de sa faute", a ajouté l'entraîneur néerlandais sur l'erreur de son défenseur.

Ronald Koeman n'a pas voulu préciser si Lenglet serait titulaire mercredi contre Elche : "C'est une décision que l'entraîneur doit prendre. Un joueur doit être sur de lui et être en confiance. Cela dépend aussi de la forme physique et mentale de tous les joueurs. Il faut aligner le meilleur onze possible."