"Ronaldinho m'a aidé à m'intégrer au Barça"

Le passage de Maxi López pour le FC Barcelone ne sera pas resté dans les mémoires des supporters barcelonais. Il était arrivé de River Plate et avait connu des débuts prometteurs, mais était finalement parti par la petite porte peu de temps après.

Pour 'Mundo Deportivo', l'attaquant s'est remémoré son étape par le Barça, et a évoqué l'aide de Ronaldinho pour qu'il s'intègre au groupe.

"Il avait pour habitude de frapper chez moi pour entrer et m'en sortir", s'est rappelé Maxi López. "Nous allions dîner ensemble et il me montrait la ville. Ronaldinho a toujours été comme ça avec moi et avec tous les coéquipiers", a poursuivi l'attaquant.

"C'était un gars qui t'intégrait aussi bien sur qu'en dehors du terrain, avec sa joie de vivre. Nous avions former un groupe agréable et aujourd'hui nous restons en contact avec Rafa Márquez, Guly, Thiago Motta, Belletti... Nous étions très unis", a poursuivi l'Argentin.