Ronaldinho remporte le tournoi de futsal en prison !

Ronaldinho est actuellement en prison au Paraguay après avoir été incarcéré avec son frère en possession de faux documents d'identité, et ne sait pas encore quel sera son sort, mais cela n'empeche pas l'ancienne star du ballon rond de profiter de ces jours en prison.

Le Brésilien a été accueilli comme une véritable star par ses codétenus, tout le monde lui demande des autographes et les visites des familles ont augmenté depuis son incarcération.

Il a été tellement bien accueili, que la prison a créé un tournoi de futsal dans lequel Ronaldinho à participer et a été la véritable star, sans doute l'homme du match.

L'ancien joueur de la Canarinha a remporté le tournoi avec brio, en effet, son équipe a remporté le match 11-2, et deveinez quoi ? Ronnie a été impliqué dans quasiment tous les buts de son équipe, puisqu'il a inscrit cinq buts et distribuer six passes, selon certaines sources.

En tout cas, Ronaldinho a déjà un autre trophée à son beau palmarès.