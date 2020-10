Ronaldinho testé positif au coronavirus

Ronaldinho a communiqué ce dimanche avoir été testé positif au Covid-19. Le Brésilien, qui allait participer à un événement au stade Mineirao, est contraint de rester à l'isolement pendant deux semaines.

La presse brésilienne indique qu'il restera confiné dans un hôtel, à Belo Horizonte, capitale de Minas Gerais.

Ronnie est en très bon état de santé et asymptomatique, informe-t-il dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

