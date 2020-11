Ronaldo, à quelques unités d'un record légendaire

Ce n'est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo est un véritable chasseur de records. Déjà à la tête du classement des buteurs en Ligue des champions, c'est un autre classement que vise aujourd'hui le quintuple Ballon d'Or.

Et le match d'hier face à la sélection d'Andorre lui a permis de s'en approcher un peu plus. En effet, alors que ce dernier a débuté sur le banc, il a dû attendre la 85e minute pour s'élever dans les airs et inscrire un but de la tête en trompant Josep Gomes, malheureux portier du soir qui aura encaissé 7 buts.

Et pour CR7, ce but n'est pas anodin. En effet, le Turinois se rapporche dangereusement d'un record historique. Celui d'Ali Daei, l'Iranien au 149 sélection a inscrit 109 but avec son pays, le Portugais a atteint hier les 102 unités, sept longueurs séparent donc désorrmais les deux hommes.

La star portugaise pourrait donc prochainement devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection. Et l'ancien Madrilène aura la possibilité de réduire l'écart entre lui et l'Iranien dès ce samedi lors d'un match face à l'Équipe de France, équipe contre laquelle il n'est jamais parvenu à marquer et ce, en 5 rencontres.