Ronaldo attend un appel du Real Madrid pour quitter la Juventus

Après l'élimination en Europe de la Juventus face à Porto en Ligue des champions, les rumeurs sur un éventuel départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe italienne lors du prochain mercato estival sont montées en flèche, le Real Madrid étant placé comme la destination préférée du nº7.

Les informations indiquaient que Jorge Mendes, agent de la star de Madère, avait déjà sondé ces derniers temps la Maison Blanche en vue d'un éventuel retour de Ronaldo au Santiago Bernabéu, la prédisposition du Portugais semblait donc plus qu'évidente.

Ce mardi 23 mars, le journaliste Nuno Luz a révélé que Cristiano Ronaldo serait prêt à mettre fin à son aventure à la Juventus s'il recevait un appel du Real Madrid.

"Cristiano a signé à la Juventus pour gagner la Ligue des champions et il ne l'a pas fait. En ce moment, il serait plus qu'heureux de retourner au Real Madrid", a-t-il expliqué pour 'Marca' et 'El Partidazo de COPE', où il a révélé que le natif de Funchal est convaincu qu'il peut encore apporter beaucoup à l'équipe madrilène.

De même, étant donné les perspectives économiques difficiles causées par la pandémie, Luz a précisé qu'à l'heure actuelle, l'aspect financier n'est pas le plus important pour un Cristiano Ronaldo qui doit faire un geste s'il veut que l'opération ait lieu.

"L'argent n'est pas la chose la plus importante pour lui maintenant. La Juventus attend que Cristiano dise publiquement qu'il veut partir", a-t-il déclaré à propos d'une équipe italienne qui demanderait environ 25 millions d'euros pour le quintuple Ballon d'Or.

Ainsi, le retour de Cristiano Ronaldo semble se dessiner. Un retour qui provoquerait également les retrouvailles au Real Madrid de la célèbre BBC, puisque Gareth Bale a exprimé son désir de respecter son contrat envers les Merengues une fois son prêt à Tottenham terminé.