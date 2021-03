"Ronaldo doit présenter ses excuses pour l'élimination"

L'élimination de la Juventus en 8e de finale de la Ligue des champions face à Porto continue de faire parler. Le dernier à s'être exprimé sur le sujet est Alessio Tacchinardi, ancien joueur de l'équipe italienne.

Dans une déclaration faite aux micros de 'TMW Radio', Tacchinardi a pointé du doigt Cristiano Ronaldo comme le responsable de l'élimination : "Il s'était reposé contre la Lazio, alors pourquoi ce match ? Chiesa est allé parler à la télévision, mais je m'attendais à Ronaldo. Il doit présenter ses excuses auprès des supporters."

Il a ajouté : "Je ne me serais jamais attendu à ce que la Juventus joue comme ça, surtout en première mi-temps. Un test aussi important devait être préparé différemment."

"Je me demande comment il est possible de jouer comme ça après avoir perdu le match aller. Ils auraient pu les écraser et ils ont joué une première mi-temps comme ça... une occasion comme celle-là, ça ne se manque pas", a déclaré l'ancien joueur de la Juve.