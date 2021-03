"Ronaldo est le roi de la Champions et la Juventus rate le coche depuis 25 ans"

Cristiano Ronaldo a été l'un des plus critiqués après l'élimination de la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Des critiques qui, de l'avis d'Antonio Cassano, un ancien international italien, sont injustes.

"Cela m'amuse de voir comment les gens doutent de Cristiano Ronaldo, quelqu'un qui a été le meilleur du monde à cinq reprises, a remporté cinq Ligue des champions et est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Les gens doivent se rendre compte que Ronaldo et le club sont deux choses différentes. Il est le roi des champions, la Juventus rate le coche depuis 25 ans", a-t-il commencé par expliquer sur 'Bobo TV', le programme Twitch qu'il fait avec Vieri.

Pour Cassano, l'échec européen de la vecchia signora est dû à un problème de culture du club.

"La Juventus n'a pas le statut européen du Bayern Munich, de Liverpool ou même de Milan. Ils gagnent en Italie, parce qu'ils ont plus d'argent, mais ils jouent un style de football dans lequel ils peuvent gagner 1-0 et avoir le titre garanti en février, et cela ne fonctionne pas en Europe. Ils ont embauché Ronaldo, mais ils pourraient amener Messi ou Maradona, qui sans tradition de victoire, peuvent attendre 25 ans", a-t-il conclu