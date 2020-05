Ronaldo et le préjudice économique de jouer à huis clos

Ronaldo profite de ces jours de confinement pour échanger sur les réseaux sociaux avec des anciens coéquipiers ou des joueurs actuels. Cette fois-ci, c'était au tour de Gabriel Jesus et de Richarlison, deux de ses compatriotes, d'échanger avec lui.

Le président de Valladolid leur a expliqué comment était vécue la situation en Espagne. "Cette semaine nous avons commencé à nous entraîner en suivant le protocole et avec la plus grande sécurité, avec des entraînements divisés en groupes de six joueurs et en utilisant deux terrains", a déclaré le Brésilien sur Instagram.

Ronaldo a reconnu que certaines personnes ont à moitié le virus, mais a affirmé que le club a beaucoup investi pour la sécurité et le respect du protocole.

Les tests, comme il l'a rappelé, seront hebdomadaires jusqu'à la reprise de la Liga. Lui-même a été testé, et le résultat a été négatif.

"Jouer à huis clos sera un grave préjudice pour les clubs, parce que les supporters sont une source de revenus important", a rappelé Ronaldo sur le fait de jouer la fin de saison à huis clos.

"La situation ne peut pas durer longtemps, parce que c'est important pour les clubs pour payer les salaires", a ajouté le président de Valladolid.