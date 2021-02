Ronaldo et Mbappé : les cracks brillent dans le jardin de Messi

Le 8 décembre, Cristiano Ronaldo s'est rendu au Camp Nou avec une tâche difficile. Son équipe devait battre Barcelone par trois buts d'écart pour passer première du groupe. Et c'est exactement ce qu'a fait la Juventus.

CR7 était très en vue ce soir-là avec un doublé. Il a battu Ter Stegen à deux reprises, toutes deux sur pénalty, et a marqué le ppremier et troisième but de son équipe pour remporter le duel attendu avec Leo Messi.

Loin d'être un cauchemar passager, Kylian Mbappé a rappelé ces fantômes lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions. L'Argentin s'est en effet illustré contre les Parisiens pour inscrire le but du 1-0, également sur pénalty.

Mais l'attaquant du PSG a mis peu de temps pour réagir. Une fois de plus, un crack a brillé dans le jardin de Leo. Et ce n'était pas Leo.

Mbappé a égalisé à la 32e minute et le score n'a plus bougé jusqu'à la mi-temps. Il a mis Lenglet dans le vent avant de loger le ballon dans la lucarne. À la 65e minute, il s'est de nouveau illustré en terminant une contre-attaque du pied gauche pour donner l'avantage aux Parisiens.

Kean a inscrit le but du 1-3 à la 70e minute. Et 15 minutes plus tard, Mbappé mettait la touche finale à sa soirée. Il a envoyé une frappe magnifique de l'extérieur de la surface en lucarne et a confirmé que, cette saison au Camp Nou, ce sont les stars qui viennent d'ailleurs brillent plus que les locales dans les nuits européennes.