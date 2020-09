Un podium de l'UEFA sans Ronaldo ni Messi pour la première fois

Le jeudi 1er octobre à Nyon, se déroulera le tirage au sort de la prochaine Ligue des champions en marge duquel l'UEFA décernera les titres de meilleur joueur et meilleur entraîneur de l'année.

Comme à son habitude, l'UEFA a publié les noms des trois finalistes pour le titre de Meilleur joueur de l'année, parmi lesquels se trouvent Kevin De Bruyne, Manuel Neuer et Robert Lewandowski.

Des nominations logiques pour les trois joueurs, après leurs énormes performances tout au long de la saison avec Manchester City pour le premier, et le Bayern Munich pour les deux autres.

En revanche, il y a deux absences qui se font remarquer parmi les trois finalistes. Car pour la première fois depuis la remise du prix en 2011, Leo Messi et Cristiano Ronaldo ne font pas partie des nominés.

Les deux légendes du football mondial étaient les seules à avoir été nommées pour le Joueur de l'année de l'UEFA lors de toutes les éditions, et Cristiano Ronaldo était le seul à avoir fait partie des finalistes lors des neuf éditions.

Cristiano Ronaldo a remporté le prix à trois répétitions (en 2014, 2016 et 2017), et l'Argentin l'a remporté deux fois, en 2011 et en 2015. Cette année, aucun des deux n'aura l'occasion de succéder à Virgil van Dijk.