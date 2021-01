Ronaldo et Messi refusent des offres d'Arabie Saoudite

L'Arabie saoudite cherche à devenir une meilleure attraction touristique et à favoriser l'arrivée de personnes du monde entier qui veulent visiter leurs terres. Pour ce faire, ils veulent s'appuyer sur le sport.

Et, bien sûr, les deux images auxquelles ils ont immédiatement pensé ne sont autres que celles de Cristiano Ronaldo et de Leo Messi. Comme le rapporte 'The Telegraph', l'Arabie Saoudite a essayé de les convaincre.

Le journal souligne que l'attaquant portugais s'est vu proposer 6 millions d'euros par an pour apparaître dans des campagnes commerciales et utiliser son image pour attirer l'arrivée de touristes.

En outre, Cristiano Ronaldo devait se rendre en Arabie Saoudite pour soutenir les campagnes et rendre le plan d'attraction touristique plus efficace. Le joueur de la Juventus a dit non.

Ils ont également essayé avec Leo Messi, à qui ils n'ont pas pu accéder non plus car les représentants du joueur de Barcelone n'ont pas non plus accepté.