"Ronaldo Ã©tait trÃ¨s Ã©nervÃ©"

Andrea Pirlo, entraîneur de la Juventus, a évoqué l'état d'esprit de Cristiano Ronaldo après que l'international portugais ait marqué trois buts lors de la victoire des Turinois contre Cagliari (3-1).

"Ronaldo était très énervé, ainsi que toute l'équipe, après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions. Mais il s'est exprimé sur le terrain, avec trois buts et c'est l'important", a déclaré l'entraîneur de la Vecchia Signora.

Du côté de Cagliari, des critiques ont été formulées selon lesquelles l'international portugais n'a pas été expulsé pour entrée imprudente sur le gardien de but, après 14 minutes. Mais Pirlo a déclaré: "Je n'avais pas peur de l'expulsion, car Ronaldo regardait toujours le ballon et ne voyait pas la position du gardien de but."

Malgré la victoire, la Juventus reste à 10 points du leader l'Inter , qui a également battu le Torino 2-1 ce dimanche. "Nous ne pouvons que nous concentrer sur nos matchs, obtenir le plus de points possible. À la fin, nous verrons comment cela se terminera", a conclu Pirlo.