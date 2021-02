Ronaldo évoque l'avenir

Les années passent et Cristiano Ronaldo continue de performer au plus haut niveau. Le Portugais est venu à la Juventus pour y réaliser des performances de haut niveau et il détient quelques records. Il n'a pas révélé son secret, mais il a fêté son anniversaire avec ses fans.

Sur ses réseaux sociaux, le joueur de la Vieille Dame se souvient de toutes ses anciennes équipes, reconnaît qu'il se sent toujours parmi les meilleurs et, tant que cela durera, il continuera à donner le meilleur de lui-même.

"36 ans ! Incroyable... on dirait que tout a commencé hier, mais ce voyage a été plein d'aventures et d'histoires à retenir. Le premier ballon, la première équipe, le premier but... le temps passe vite. De Madère à Lisbonne, de Lisbonne à Manchester, de Manchester à Madrid, de Madrid à Turin... ils sont toutes dans mon cœur", a déclaré le Portugais à propos de ses anciens clubs.

"J'ai toujours donné tout ce que je pouvais et j'ai toujours essayé de montrer le meilleur de moi-même. En retour, j'ai reçu votre affection et votre admiration, votre présence et tout le soutien nécessaire. Et pour cela, je ne pourrai jamais assez vous remercier, rien ne serait arrivé sans vous", a-t-il ajouté.

Pour finir, CR7 a voulu faire une réflexion et, étant réaliste, a lancé un message à ses abonnés : "Je fête mon 36e anniversaire dans ma vingtième année de carrière. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous en promettre 20 de plus. Je peux seulement vous promettre que, tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part. Merci beaucoup pour le soutien et les messages".