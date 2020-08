Ronaldo fait taire les rumeurs : "Nous travaillons pour conquérir le monde"

Et si les deux plus grands joueurs de l'histoire moderne du football étaient sur le départ, ce n'est en réalité pas vraiment le cas.

Même si certains médias annonçaient la star portugaise hors de Turin, Cristiano Ronaldo a quant à lui calmer le jeu via les réseaux sociaux.

En assurant qu'il continuait à se préparer pour cette nouvelle saison avec la Juve, l'ancien joueur du Real Madrid a rassuré ses fans turinois.

Ronaldo a donc précisé: Alors que je me prépare pour ma 3e saison en tant que Bianconero, mon esprit et mon ambition sont au plus haut. Objectifs. Victoire. Engagement. Abnégation. Professionnalisme.

Il a ensuite ajouté : "De toutes mes forces et avec l'aide précieuse de mes coéquipiers et de tout le personnel de la Juventus, nous travaillons une fois de plus à la conquête de l'Italie, de l'Europe et du monde!"

C'est donc avec beaucoup de détermination que le quintuple Ballon d'Or aborde cette nouvelle saison avec la Juventus de Turin.