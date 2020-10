Ronaldo furieux de ne pas pouvoir jouer face au Barça : "Les tests PCR, c'est de la mer***"

Pour le compte de la 2e journée des phases de poules de Ligue des Champions, la Juventus de Turin reçoit le FC Barcelone. Si l'affiche promet une rencontre plus qu'intéressante, elle aurait pu se révéler encore plus séduisante. Seulement voilà, l'une des deux superstars qui était attendue pour cette rencontre ne sera pas du rendez-vous, la faute à un troisième test positif consécutif.

En effet, au grand dam des fans de foot, les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Messi n'auront pas lieu ce soir. Les deux hommes qui se partagent à eux deux onze Ballon d'Or, devront attendre le 8 décembre prochain et le match retour au Camp Nou pour se retrouver.

Si la nouvelle a déçu plus d'un habitant de la planète foot, le principal intéressé s'est également montré mécontent. Par l'intermédiaire d'un message sur Instagram, l'ancien Madrilène a encouragé ses coéquipiers avant l'affrontement du soir, mais a aussitôt pesté envers le protocole et plus précisément les tests PCR via un second post.

"Les tests PCR, c'est de la mer***", pouvait-on lire sur le compte Instagram de la star portugaise aujourd'hui.

CRISTIANO EXPLOTA en Instagram:



“LAS PCR SON UNA MIE**A”.



Todo sobre el JUVE-BARÇA a las

15:13 en #JUGONES @laSextaTV. pic.twitter.com/B46ZNnfaqT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2020

Plusieurs joueurs tels que Juan Cuadrado ou encore Danilo se sont exprimés sur l'absence de Cristiano et des conséquences pour leur équipe, mettant en avant les nombreuses qualités du quintuple Ballon d'Or.

Malgré tout, La Vieille Dame pourra compter sur la présence de Dybala en attaque, aux côtés d'Álvaro Morata, l'homme en forme chez les Transalpins.