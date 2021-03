"Ronaldo ? Je ne suis ni l'entraÃ®neur, ni le prÃ©sident"

À l'heure où des rumeurs émergent sur un éventuel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Karim Benzema se souvient du redoutable duo qu'ils ont formé dans le passé.

"Bien sûr, avec Cristiano, nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de buts, de nombreuses actions, des passes décisives. Cristiano joue maintenant pour une autre équipe. Je ne suis ni l'entraîneur ni le président. Bien sûr qu'on était bien ensemble. J'aimerai bien le retrouver, mais je ne suis pas le président", a déclaré le Français.

Concernant Haaland, Benzema s'est également expliqué : "Comment vais-je vous parler d'un footballeur qui n'est pas dans le club. Ce que Ramos a dit est ce qu'il pense. C'est un bon joueur, jeune, qui marque beaucoup de buts dans son équipe. Il doit travailler et si tu fais bien et que tu peux venir, tu viendras plus tard."

Enfin, par rapport au cas Hazard, le Français a commenté : "Eden n'a pas eu beaucoup de chance depuis son arrivée. Cela me rend triste pour lui. Tout le monde sait qu'il est un joueur de très haut niveau et on peut nous aider sur le terrain. Il est triste parce qu'il veut montrer qu'il est l'un des meilleurs. Nous voulons l'aider. Nous avons besoin de lui, j'espère qu'il se rétablira bientôt."