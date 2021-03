Ronaldo, meilleur footballeur de 2020 en Italie

Cristiano Ronaldo continue de recevoir des récompenses pour son incroyable carrière. Le Portugais continue de laisser son empreinte sur le football mondial et, à cette occasion, il a été reconnu meilleur joueur de 2020 en Italie.

Le joueur de la Juventus, qui a remporté le "Scudetto" l'année dernière, a reçu ce prix décerné par les joueurs, les entraîneurs et les arbitres de Serie A.

Cristiano, qui a reçu ce prix pour la deuxième année consécutive, a tenu à remercier ses coéquipiers de la Vieille Dame pour l'avoir aidé à obtenir une telle reconnaissance.

"La constance, la confiance en mes forces, le travail et la passion sont les secrets pour apprécier le football, ainsi que la motivation et la discipline, sans lesquelles on ne peut penser continuer à jouer à 35, 36 ou 40 ans", a-t-il ajouté.

En outre, Ronaldo faisait partie du onze de l'année (Donnarumma ; Gosen, De Vrij, Bonucci, Theo ; Luis Alberto, Barella, Papu Gomez ; Dybala, Immobile et CR7.)

"Cela a été positif et bizarre en même temps. Au niveau de l'équipe, nous avons conquis le Scudetto, donc nous avons bien travaillé", a conclu Cristiano, qui a désigné son coup de tête contre la Sampdoria comme son meilleur but de l'année écoulée.