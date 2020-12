"Ronaldo n'a pas été aussi brillant que d'habitude"

Sixième nul en douze matches de Serie A pour la Juventus, ténue en échec 1-1 par l'Atalanta Bergame mercredi soir.

Pour Andrea Pirlo, la Vieille Dame méritait une victoire. "C'était un bon match ce soir. Cela n'a rien à voir avec nos matches nuls concédés face aux autres équipes. Nous avons affronté une grande équipe qui n'est plus une surprise en Italie, comme sur la scène européenne. C'était une rencontre équilibrée, même si nous avons eu beaucoup d'occasions et que je pense que nous méritions de gagner."

L'entraîneur italien est aussi revenu sur l'incroyable raté d'Alvaro Morata devant le but vide : "Quand vous avez de telles occasions, vous devez les mettre au fond. Il faut se montrer précis et avoir du sang-froid pour faire le bon choix. Cela n'a pas été le cas et le match est resté indécis jusqu'au bout. Morata a réalisé un grand match, mis à part une erreur. Il a beaucoup travaillé et il s'est procuré des occasions."

Concernant Cristiano Ronaldo, Pirlo estime que tous les joueurs, même les champions, ont des mauvais jours, et Ronaldo n'échappe donc pas à la règle. "Ce sont des jours qui arrivent dans le football, il n'a pas démérité. Ce n'était pas un match facile, mais il (Cristiano Ronaldo) s'en est plutôt bien sorti. S'il avait transformé son penalty, les avis auraient été différents sur lui. Il n'a peut-être pas été aussi brillant que d'habitude, mais c'est un champion, et les champions peuvent aussi rater un penalty."