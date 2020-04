"Ronaldo n'est pas au mÃªme niveau que Messi"

Beckham a fréquenté certains des clubs les plus prospères de l'histoire et a côtoyé les meilleurs joueurs du monde durant sa carrière. Il a affronté Messi lorsqu'il jouait au PSG et a fait comprendre à 'Telam' que l'Argentin est le meilleur au monde.

"Ils [CR7 et Messi] ont des similitudes dans leurs compétences techniques et leur talent, et c'est incroyable pour le football de les avoir tous les deux", a commencé par dire l'ancien Galactico.

Mais pour l'Anglais, il n'y a aucun doute sur le fait que Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo.

"Messi est tout simplement le meilleur joueur du monde, a-t-il déclaré. Il est seul dans sa classe en tant que joueur, il est impossible qu'il y en ait un autre comme lui. Lui, comme Cristiano, qui n'est pas à son niveau, sont tous les deux au-dessus du reste."