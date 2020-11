"Ronaldo ne me fait pas peur"

La France s'est qualifiée pour le Final 4 de la Ligue des Nations ce samedi soir en battant le Portugal de Cristiano Ronaldo (0-1) au Stade de la Luz.

À l'issue de la rencontre, Benjamin Pavard, impeccable dans son couloir droit, a analysé la rencontre au micro de 'Téléfoot'.

"Que ce soit Ronaldo ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça qui me fait peur. J'essaye de faire mon taff, de répondre présent et d'être bon dans les duels. Ce soir (hier ndlr), on avait tous les crocs", a-t-il lancé.