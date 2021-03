"Ronaldo pense seulement aux buts et aux records, ça n'apporte pas de beau jeu"

L'ancien joueur Antonio Cassano est devenu un collaborateur régulier des émissions de Christian Vieri sur les plateformes numériques. Vieri s'est tourné vers lui pour parler de la crise à la Juventus et l'ancien joueur merengue a concentré les problèmes sur Cristiano Ronaldo.

"Si vous pariez sur du bon football, alors vous ne devez pas compter sur Cristiano Ronaldo. Il ne pense qu'aux buts et aux records, ça n'apporte pas de beau jeu", a déclaré Cassano à 'Bobo TV'. "Si vous êtes un président et que vous voulez commencer un cycle de victoire, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un de nouveau comme Pirlo la responsabilité de gérer Cristiano", a déploré l'ancien joueur.

"Je n'attribue que peu de responsabilité pour les problèmes à Andrea. Il fera une grande carrière, mais il est devenu évident que des joueurs devaient être renvoyés et que de nouvelles personnes devaient être engagées. Des hommes comme Kulusevski sont très influencés par Cristiano Ronaldo", a-t-il insisté.

Cassano a continué ses attaques contre l'attaquant portugais et a laissé entendre que la Juventus peut arranger les choses si elle le vend : "Il faudrait 100 millions d'euros pour signer deux ou trois joueurs de haut niveau. L'année dernière, il y avait Sarri, un entraîneur qui avait pratiqué le meilleur football de ces dernières années. Et il a dû être remplacé. On ne peut pas mettre dans l'équipe un entraîneur qui veut jouer au football avec Cristiano. C'est un frein."

Pour conclure, l'ancien joueur s'est risqué à donner le nom d'une éventuelle recrue qui apporterait la faim à la Vieille Dame : "Vous ne pouvez pas vous permettre de signer des joueurs comme Mbappé, Messi ou Haaland. Icardi n'est pas à leur niveau, mais il peut marquer 25 buts par saison en Italie et la Juve peut se permettre de le signer".