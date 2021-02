"Ronaldo peut jouer jusqu'a 40 ans"

Giovanni Mauri a travaillé avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid et ne doute pas que le buteur portugais pourra continuer à jouer jusqu'à l'âge de 40 ans.

"Quand il est arrivé en Italie, j'ai dit que c'était un joueur inhabituel. Il s'est adapté et a continué à marquer. Ronaldo suit la méthode que j'ai proposée au Real Madrid, où le repos est une partie fondamentale de l'entraînement. Le repos ne signifie pas seulement dormir. Ce n'est pas quelque chose de passif, mais cela implique un ensemble d'exercices spécifiques qui travaillent le fonctionnement musculaire, mental et des articulations.", a expliqué le préparateur physique, dans des déclarations à 'Tuttosport'. Ce vendredi, Cristiano Ronaldo fête ses 36 ans et pour le préparateur physique, CR7 a un corps qui peut supporter le poids du travail encore quelques années : "J'ai travaillé avec de nombreux joueurs âgés de 40 ans, de Paolo Maldini à Alessandro Costacurta. Quand j'étais au PSG, j'étais sûr que Zlatan Ibrahimovic allait jouer jusqu'à l'âge de 40 ans. Ce sont de grands athlètes et très flexibles, malgré leur force. Ibra a presque la mobilité d'une danseuse même si elle pèse près de 100 kilos. Cristiano Ronaldo fait partie de cette catégorie et peut jouer jusqu'à 40 ans."