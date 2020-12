Ronaldo réagit à sa présence dans le Onze de légende

Pelé, Maradona, Maldini, Ronaldo Nazario... Une équipe composée de très grands noms du football et au sein de laquelle Cristiano Ronaldo était honoré de voir apparaître son nom.

"Je suis très honoré de faire partie du Onze de légende France Football. Quelle incroyable Dream Team... Ils méritent tous mon respect et mon admiration et je suis évidemment fier d'être parmi des joueurs aussi extraordinaires. Merci !", pouvait-on lire sur le compte Twitter du Portugais.

I’m very honoured to be part of France Football’s All Time 11. What an amazing Dream Team... They all deserve my respect and admiration and I’m obviously proud to be amongst such extraordinary players. Thank you! pic.twitter.com/VHpuSdw89P