Ronaldo réussira-t-il à doubler Lewandowski pour le Soulier d'Or ?

La lutte pour le Soulier d'Or est plus serrée que jamais. Et Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs qui menacent le plus la première place de Robert Lewandowski en cette fin de saison.

Car Robert Lewandowski ne dépend plus de lui-même, la saison de Bundesliga étant terminée depuis plusieurs semaines déjà. Le Polonais n'a plus qu'à attendre et voir si CR7 parviendra à le doubler.

Avec 28 buts, Cristiano Ronaldo a déjà doublé certains grands buteurs de la saison comme Erling Haaland ou Timo Werner, et est actuellement à la troisième place du Soulier d'Or, à un but de Ciro Immobile et à 6 de Lewandowski.

L'international portugais aura besoin d'au moins six buts pour remonter à la hauteur de l'international polonais. Plus de six buts en six matches, possible ? Les dernières saisons du joueur prouvent qu'il en est capable.

Selon ProFootball, sur les 10 dernières années, le Portugais a inscrit à 5 reprises plus de 6 buts lors de ses six dernières rencontres du championnat. Lors des saisons 2010-11 et 2014-15, il avait même inscrit... 11 buts sur ses 6 derniers matches de championnat !

Mais Ronaldo en réalité, il devra marquer 7 buts au moins pour s'emparer du Soulier d'Or. Marquer 6 buts lui permettra d'égaler le nombre de buts inscrit par Lewandowski, mais ayant joué plus de minutes que le Polonais cette saison, c'est ce dernier qui remporterait le trophée.

En cas d'égalité de points, le premier critère pris en compte par l''European Sports Media' est le nombre de minutes disputées par les joueurs dans leurs championnats respectifs. Il faudra donc marquer sept buts en six matches.