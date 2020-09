Ronaldo se veut optimiste sur la saison de la Juventus

Air Ronaldo a encore fait des siennes ! Auteur d'un doublé lors du match nul contre l'AS Roma, Cristiano Ronaldo a évoqué la suite de la saison avec énormement d'optimiste.

"Je pense que c'est un bon point de gagné. Nous avons été menés deux fois au score et nous savions que le match allait se compliquer, mais nous avons réussi à revenir. C'est un nul important pour nous. Le championnat italien s'est certainement amélioré, de nombreuses équipes se sont renforcées, comme l'Inter et nous aussi. Je pense que la Serie A est encore plus difficile cette année", a-t-il commencé.

Avant d'évoquer le travail d'Andrea Pirlo : "Le match était compliqué, mais on a conquis un point important. C'est le début du Championnat, avec un nouvel entraîneur. Mais j'ai vu une équipe active, on était bien, je suis confiant pour l'avenir. Je crois que la Serie A se renforce bien, de l'Inter au Milan en passant par nous. C'est un Championnat plus difficile que l'année dernière. Pirlo ? Il est très tôt pour évaluer, mais je vois l'équipe beaucoup mieux, plus heureuse et travaillant avec le sourire. C'est très important", a-t-il lancé au micro de 'Sky Sport'.