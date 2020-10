Ronaldo sera-t-il de retour pour Juve-Barça ?

La nouvelle a secoué la planète foot. Cristiano Ronaldo est positif à la Covid-19.

Après les messages d'encouragements et de soutiens viennent les premières questions. Avec un regard des plus optimistes sur la situation du joueur et dans l'optique d'un rétablissement rapide, le quintuple Ballon d'Or pourra-t-il jouer face au FC Barcelone en Ligue des Champions?

C'est l'un des prochains grands rendez-vous de le Juve, la réception du FC Barcelone de Koeman et Messi. Vrai choc sur la scène européenne, l'affiche nous promettait des retrouvailles entre Messi et Ronaldo.

Toutefois, la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19 et en particulier la malheureuse nouvelle apprise aujourd'hui compromettent le tant attendu rencart.

En principe, la quarantaine appliquée après un test positif à la Covid-19 est de 14 jours. Durant cette période, les joueurs sont isolés à leur domicile et répètent le test PCR jusqu'à l'apparition d'une réponse négative.

Seulement voilà, la rencontre entre la Juve et le Barça aura lieu dans tout juste 15 jours, un rendez-vous qu'Andrea Pirlo a sans doute surligné en rouge dans son agenda et pour lequel il espère compter sur son meilleur joueur.

Si tout se passe pour le mieux, CR7 pourra être présent lors du match face aux Catalans. Les délais seront respectés, mais il est difficile d'imaginer un joueur de retour à la compétition et qui plus est, dans un tel match, après 15 jours sans entraînement. Néanmoins, ne nous avançons pas trop vite, après tout, il s'agit tout de même de Cristiano Ronaldo.

Mais rappelons-le, tout cela s'inscrit dans le scénario le plus optimiste. Car si l'international portugais était testé positif lors de ses prochains examens, alors sa présence pour le choc serait plus que compromise.