Ronaldo sort du silence après l'élimination en Ligue des champions

Cible des critiques en Italie après l'élimination de la Juventus en huitièmes de finale de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo brise le silence pour la première fois.

"Plus important que le nombre de chutes que tu connais dans la vie est de savoir à quelle vitesse et avec quelle force tu te relève. Les vrais champions ne se brisent jamais ! Nous sommes déjà concentrés sur Cagliari (dimanche) dans la bataille en Serie A, sur la finale de la Coupe d'Italie (en mai contre l'Atalanta, ndlr) et tout ce que nous pouvons encore réussir cette saison. L'histoire ne peut pas être effacée, elle s'écrit chaque jour avec résilience, esprit d'équipe et beaucoup de travail. Ceux qui ne le comprennent pas n'auront jamais la gloire et le succès", écrit Ronaldo sur son compte Instagram, dans ce qui ressemble à une réponse aux critiques dont il a été la cible au lendemain de l'élimination de la Vieille Dame contre le FC Porto.

Une publication dans laquelle il n'a d'ailleurs fait aucune référence à toutes les rumeurs qui circulent ces derniers jours autour de son avenir. Vendredi, la presse espagnole a révélé que le quintuple ballon d'or verrait d'un très bon œil son retour à la Maison Blanche, où Zidane l'attendrait à bras ouverts.