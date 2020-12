Ronaldo : "Zidane est le meilleur joueur avec qui j'ai joué"

Ronaldo s'est livré. Dans un entretien au magazine 'France Football', le Brésilien a abordé un certain nombre de sujets, dont son premier modèle, sa position de joueur et ses réflexions sur son ancien coéquipier et actuel entraîneur du Real Madri, Zinédine Zidane, qui était l'une des omissions les plus remarquées de la Ballon d'Or Dream Team.

En tant que joueur, Zidane a mené la France à la Coupe du Monde en 1998 (donnant une masterclass en finale contre Ronaldo et le Brésil) et au Championnat d'Europe en 2000, a remporté deux titres de Serie A avec la Juventus, et un titre de Liga et un titre de Ligue des champions avec le Real Madrid. Ses honneurs en tant qu'entraîneur sont tout aussi impressionnants, la légende marseillaise ayant remporté deux titres de Liga et trois titres de Ligue des champions sur le banc de Bernabéu.

Et Ronaldo, qui a identifié Zidane comme le meilleur joueur avec lequel il a joué, a déclaré qu'il ne pouvait pas décider si le Français était un meilleur joueur ou un meilleur entraîneur.

"Zizou a été le meilleur joueur avec lequel je me suis entraîné et avec qui j'ai joué. Et maintenant il est devenu entraîneur et a remporté trois ligues de champions d'affilée. C'est pourquoi aujourd'hui je me demande: 'Qui est le meilleur, Zidane le joueur ou Zidane l'entraîneur. "Mais je ne peux pas répondre".

Le virtuose brésilien a également parlé d'une autre légende laissée à la périphérie de la Dream Team, Marco van Basten. Interrogé sur l'identité de son premier grand modèle en football, Ronaldo a répondu: "Marco Van Basten, c'est sûr. Dès mon plus jeune âge, j'ai regardé le football italien et accordé une attention particulière à ce joueur.

"Maradona et Cruyff aussi. Et Zico, bien sûr, parce qu'il a joué pour Flamengo et que j'étais fan de cette équipe. J'ai essayé de prendre quelque chose de chacun d'eux et finalement je peux dire que je suis fier de la carrière que j'ai eue".

En effet, le vainqueur de la Coupe du monde 2002 a connu une brillante carrière qui a conduit à sa nomination en tant qu’avant-centre du Ballon d’Or Dream Team, ce qu’il a admis être de loin sa position de joueur préférée.

"Parfois, j'ai joué comme deuxième attaquant, mais je me suis toujours vu en tête au centre. C'était comme ça. J'aurais peut-être pu jouer en position '10', mais j'ai toujours préféré être près de la surface, là où je savais que j'étais le plus dangereux. J'étais tellement amoureux de ma position en tant que numéro 9."