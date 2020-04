"Le limogeage de Thierry Henry à Monaco était injuste"

Nommé entraîneur de l'AS Monaco la saison dernière en cours de saison, Thierry Henry n'a pas survécu longtemps sur le banc de touche du stade Louis II. La première expérience du champion du monde 1998 en tant qu'entraîneur d'une équipe première n'a pas été une réussite, mais il a depuis rebondi à l'Impact Montreal. Certains joueurs de l'AS Monaco ont regretté le départ prématuré de Thierry Henry, et c'est le cas de Rony Lopes.

Selon l'ailier portugais. Thierry Henry a mobilisé l'esprit de son équipe monégasque avec des séances d'entraînement "brillantes et engageantes" et aurait pu être "fantastique" pour le club s'il n'avait pas été limogé si rapidement pendant la saison 2018-19. Avec une crise de blessures ravageant l'équipe, les résultats n'étaient guère meilleurs sous Henry que sous Jardim, qui a remporté deux de ses 12 matches sur le banc de touche de l'ASM, se retrouvant renvoyé en janvier après une écrasante défaite 5-1 à domicile contre Strasbourg.

Curieusement, Jardim a été réintégré après le limogeage d'Henry, mais il a de nouveau quitté le club en décembre et Lopes - qui faisait partie de l'équipe de Monaco la saison dernière - estime que le Français a été viré trop tôt, convaincu qu'il avait un impact sur une équipe qui avait été malchanceuse toute la saison : "Le temps avec Henry a été une campagne très difficile, car ce fut un moment de la saison où nous avions 17 joueurs blessés", a déclaré Lopes à The Athletic. "Nous avons joué en Ligue des champions avec cinq attaquants âgés de 18 ans".

"Même s'ils sont de bons joueurs, ils n'ont pas l'expérience pour jouer dans des matches comme ça. Ce fut une saison difficile pour eux. Je n'ai jamais été dans une telle situation de ma vie. Je pense que les gens ne savent pas vraiment ce qui s'est passé avec Thierry. À mon avis, le club ne lui a pas donné suffisamment de temps. Les séances d'entraînement étaient vraiment bonnes et les idées étaient brillantes, engageantes et bonnes", a ajouté le Portugais.

"Lorsqu'il a remis les joueurs en forme et que l'équipe commençait à être ce qu'il voulait, le club l'a renvoyé. Je n'étais pas d'accord avec ça. S'ils lui avaient donné plus de temps, il aurait pu être un entraîneur fantastique pour Monaco. Pendant l'entraînement, je pouvais voir les signes. L'équipe avait de nouveau confiance. Les choses allaient bien au moment où ils l'ont renvoyé", a conclu Rony Lopes.

Depuis, le Portugais a quitté le club rejoignant Séville dans un transfert de 20 millions d'euros. Mais cela a été une saison étrange pour l'ailier qui a très peu joué avant l'interruption de la saison. Pour Lopes, le plus grand défi de l'arrêt de la saison en Espagne est de se concentrer psychologiquement malgré le fait qu'il n'y ait rien pour s'entraîner : "Je suis à Séville avec mon entraîneur et mon cousin", a-t-il déclaré. "Bien sûr, si j'étais seul ici, je deviendrais fou. Ces moments sont fous".

"Nous ne pouvons quitter la maison que pour aller au supermarché. Si vous y allez et que vous ne savez pas quoi dire à la police, vous paierez une amende. L'important est de respecter les règles et de protéger les gens. Le défi est psychologique pour tout le monde. J'ai l'habitude de rester à la maison, à part pour aller dîner, mais c'est une période difficile pour nous. Nous avons l'habitude de nous entraîner avec des dizaines d'amis, donc c'est difficile. Nous nous entraînons pour rien, car il n'y a rien à la fin de la semaine. Nous devons garder notre esprit droit et penser à des choses positives", a conclu l'ancien ailier de l'AS Monaco.