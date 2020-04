Rony Lopes : "Monaco n'a pas donné suffisamment de temps à Thierry Henry"

L’ailier portugais estime que les dirigeants princiers ont été impatients avec l’actuel coach de l'Impact Montréal.

"Je pense que les gens ne savent pas vraiment ce qui s'est passé avec Thierry. À mon avis, le club ne lui a pas donné suffisamment de temps. Les séances d'entraînement étaient vraiment bonnes et les idées étaient brillantes, engageantes et bonnes", a indiqué le Lusitanien pour 'The Athletic'.

Lorsqu'il a remis les joueurs en forme et que l'équipe commençait à être ce qu'il voulait, le club l'a renvoyé. Je n'étais pas d'accord avec ça. S'ils lui avaient donné plus de temps, il aurait pu être un entraîneur fantastique pour Monaco. Pendant l'entraînement, je pouvais voir les signes. L'équipe avait de nouveau confiance. Les choses allaient bien au moment où ils l'ont renvoyé."