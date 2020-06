Rooney a conseillé Gueye à Manchester United

Wayne Rooney a révélé qu'il avait conseillé à Manchester United de signer Idrissa Gueye un mois après avoir rejoint Everton.

Rooney a commencé sa carrière à Everton avant de filer à United en 2004 et remporter 16 trophées majeurs à Old Trafford, dont cinq titres de Premier League et la Ligue des champions. L'ancien international anglais est retourné à Goodison Park dans le cadre d'un transfert gratuit en 2017, après avoir été jugé excédentaire par le manager des Red Devils, Jose Mourinho. Il est resté une saison complète chez les Merseysiders avant de relever un nouveau défi en MLS à DC United.

Gueye, le milieu du Paris Saint-Germain, a cotoyé Rooney pendant un an chez les Toffees. Et l'international anglais vient de faire savoir qu'il a été très séduit par l'international sénégalais et était convaincu qu'il avait les qualités pour jouer à United. Cependant, il n'a pas réussi à convaincre son ancien club à passer à l'offensive et faire une offre pour le milieu de terrain des Lions de la Téranga.

La légende des Red Devils a écrit dans sa dernière chronique pour 'The Times' : "Tout le monde parle de son tacle et de son énergie mais ce qui m'a surpris, c'est sa qualité sur le ballon - il a toujours cherché à jouer de l'avant et dans les pieds. Après un mois passé avec lui, j'ai parlé aux responsables de Manchester United pour leur dire qu'il était assez bon pour eux. Je n'ai pas été surpris du tout quand le Paris Saint-Germain l'a fait signer."