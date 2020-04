"Kane va battre mon record de buts avec l'Angleterre"

Harry Kane dépassera le buteur prolifique qu'a été Wayne Rooney avec l'Angleterre et deviendra le nouveau meilleur buteur de l'histoire des Trois Lions, selon ce dernier qui pense qu'il sera battu par son ancien coéquipier en sélection nationale.

L'ancien attaquant de Manchester United et d'Everton, Wayne Rooney a dépassé la référence de Bobby Charlton au cours d'une longue carrière internationale, marquant 53 buts en 120 apparitions pour son pays.

Cependant, l'homme de 34 ans dit qu'il s'attend à ce qu'il n'y ait pas une attente de 50 ans pour que le record soit à nouveau battu, pointant du doigt l'actuel capitaine, Harry Kane, comme l'homme qui lui retirera cet honneur dans les prochaines années. L'attaquant de Tottenham compte déjà 32 buts en seulement 45 matches avec l'Angleterre, Rooney a admis que le joueur de 26 ans est un finisseur plus naturel, reconnaissant qu'il estime qu'il aurait dû marquer plus pour son club et son pays au cours du pic de sa carrière.

"J'aurais dû marquer plus de buts"

"Je vais être honnête, et cela pourrait vous surprendre, mais je ne suis pas un buteur naturel, écrit-il dans sa chronique du 'Sunday Times'. Je détiens le record de buts pour Manchester United et celui de l'Angleterre et j'en suis très fier. Pourtant, il y a eu des meilleurs numéro neuf que moi. Comment suis-je devenu le recordman si je n'étais pas un buteur naturel ? Grâce au temps. J'ai joué pour Manchester United pendant 13 ans, en Angleterre pendant 15 ans. J'ai eu le temps de battre ces records - et avec le recul, j'aurais dû marquer plus."

"Je ne pense pas qu'il faudra longtemps à Harry Kane pour battre mon record en Angleterre et ce serait un moment de fierté pour moi. Je n'ai jamais été un joueur égoïste et ce serait formidable pour l'Angleterre que Harry y arrive. Bobby Charlton a dû attendre 50 ans pour que je batte son record de buts avec l'Angleterre - J'espère que ce ne sera pas si long pour moi. Le record de Manchester United pourrait durer plus longtemps simplement parce que les joueurs ne restent pas dans les clubs aussi longtemps qu’auparavant", a ajouté Wayne Rooney.

"Attention, si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo venaient à Old Trafford pour un chant de cygne, ils le briseraient probablement en trois ou quatre ans !", a plaisanté l'ancien international anglais.