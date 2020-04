Rooney reconnait que Liverpool a "la meilleure attaque du monde"

Wayne Rooney a porté pendant 13 saisons le maillot de Manchester United. Légende des Red Devils, il a dû reconnaître que la meilleure attaque n’était pas dans son ancienne équipe.

"Les buts arrivent quand il y a un bon travail collectif et les trois attaquants du Liverpool sont l’exemple parfait. Salah et Mané donnent de la profondeur à l’équipe, repoussent les rivaux et Firmino apparaît et cherche le ballon", a expliqué dans les colonnes de 'Sunday Times' le joueur de Derby County.

"C’est douloureux, mais il faut l’admettre. Liverpool a le meilleur trio d’attaque au monde", a reconnu Rooney.

La formation entraînée par Jürgen Klopp n’était pas le seul sujet abordé par l’attaquant. Le Britannique a également comparé, comme l’a fait avec Beckham il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo et Leo Messi.

"Malgré mon amitié avec Cristiano, je pense que Messi est le meilleur joueur", a-t-il confié.